Биатлонист Цветков рассказал о трудностях с попаданием в команду

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Биатлонист Максим Цветков рассказал о возвращении в команду после того, как пропустил этапы Кубка мира в декабре, передает «Советский спорт».

Цветков вошел в команду, которая 13 января выиграла мужскую эстафету на четвертом этапе Кубка мира. Стоит отметить, что победу в эстафете также одержала и женская команда.

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«Я имел некоторые проблемы с попаданием в команду, но сейчас я хочу хорошо выполнять свою работу, получать удовольствие, находится в команде, общаться с ребятами, испытывать положительные эмоции. Сложно вливаться. Я стараюсь и надеюсь, что дальше будет только лучше», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

Ранее Логинов прокомментировал свое выступление в эстафете КМ.