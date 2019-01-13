Марадона был госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса

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Знаменитый аргентинский футболист и главный тренер мексиканского «Дорадос» Диего Марадона госпитализирован в одну из больниц Буэнос-Айреса, сообщает «Советский спорт».

По информации Reuters, спортсмен оказался в медицинском учреждении из-за плановой операции в связи с кровотечением в желудке.

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«Это кровотечение из-за грыжи. Ничего сложного. Он надеется решить некоторые из тех неудобств, которые он обычно испытывает», — заявил источник издания.

Заболевание у Марадоны было обнаружено при стандартном обследовании перед поездкой в Мексику, где он должен был возобновить работу в «Дорадос».

Ранее аргентинец поделился мнением о вступившем на должность президента Венесуэлы Никиласе Мадуро.