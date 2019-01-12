Адвокат Мамаева рассказал о футбольном турнире в «Бутырке»

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился информацией о формате матча с участием его клиента в СИЗО «Бутырка».

«Матч с участием Мамаева состоится на территории «Бутырки» на плацу. Там есть ограниченное пространство, которое позволяет провести мини-футбольный матч с командами пять на пять. Возможно проведем целый турнир, но все вопросы окончательно не урегулированы», — приводит слова юриста «Чемпионат.com».

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Бушманов также рассказал о возможном присутствии зрителей на игре.

«На встречу могут быть приглашены дети сотрудников и дети из неблагополучных семей. Представители СМИ тоже будут допущены на матч. Также будут болельщики из числа сотрудников, может быть разрешат прийти родственникам, которые приходят на свидание, такое исключение тоже могут сделать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что группа «Бутырка» посвятила песню Кокорину и Мамаеву.