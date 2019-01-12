Женская сборная России не смогла пробиться в финал МЧМ — 2019
Женская сборная России проиграла национальной команде Канады в овертайме полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Обихиро, завершилась победой канадок со счетом 3:4.
В составе российской команды заброшенными шайбами отличились Илона Маркова, Анна Савонина и Елена Проворова.
На групповом этапе сборная России также проиграла команде Канады со счетом 1:5. В матче за бронзу подопечные Евгений Бобарико сыграют со сборной Финляндии, которая во втором полуфинале проиграла американкам с разгромным счетом 1:7.
Ранее сообщалось, что российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский вернулся в состав команды.
Женский молодежный чемпионат мира до 18 лет. Полуфинал
Канада — Россия — 0:4 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
0:1 — Савонина (Лучникова) — 9:03;
1:1 — Келли (Трэворс) — 11:49;
2:1 — Гуай (Уилер, Калабресе) — 21:28;
2:2 — Маркова (Савонина, Вольф) — 27:46;
3:2 — Гослинг (Гуай) — 39:36 (5х4);
3:3 — Проворова (Шкалёва, Маркова) — 51:51 (5х4);
4:3 — Сердачни — 60:44 (4х3).