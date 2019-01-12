Женская сборная России не смогла пробиться в финал МЧМ — 2019

<img src="">

Женская сборная России проиграла национальной команде Канады в овертайме полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Обихиро, завершилась победой канадок со счетом 3:4.

В составе российской команды заброшенными шайбами отличились Илона Маркова, Анна Савонина и Елена Проворова.

Реклама

На групповом этапе сборная России также проиграла команде Канады со счетом 1:5. В матче за бронзу подопечные Евгений Бобарико сыграют со сборной Финляндии, которая во втором полуфинале проиграла американкам с разгромным счетом 1:7.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский вернулся в состав команды.

Женский молодежный чемпионат мира до 18 лет. Полуфинал

Канада — Россия — 0:4 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

0:1 — Савонина (Лучникова) — 9:03;

1:1 — Келли (Трэворс) — 11:49;

2:1 — Гуай (Уилер, Калабресе) — 21:28;

2:2 — Маркова (Савонина, Вольф) — 27:46;

3:2 — Гослинг (Гуай) — 39:36 (5х4);

3:3 — Проворова (Шкалёва, Маркова) — 51:51 (5х4);

4:3 — Сердачни — 60:44 (4х3).