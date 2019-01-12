Малкин стал первой звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Форвард из России забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Его команда одержала волевую победу в игре с «Анахайм Дакс». Отмечается, что Малкин провел на льду всего 15 минут.

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Второе место в рейтинге дня занял нападающий «Калгари Флэймз» Михал Фролик, который набрал 3 очка (1+2) в матче против «Флориды Пантерз», в которой его клуб одержал викторию.

Третьей звездой стал хоккеист «Каролины Харрикейнз» Майкл Ферланд, отдавший две результативные передачи и забросивший одну шайбу в выигранной встрече с «Баффало Сэйбрз».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Анахайм» благодаря четырем очкам Малкина.