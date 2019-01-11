Российские гандболисты сыграли вничью с Сербией в первом туре чемпионата мира
Мужская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Сербии в первом туре группового этапа чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 30:30. В составе российской команды самым результативным игроком стал Тимур Дибиров, поразивший ворота сербов 12 раз.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
12 января команда России сыграет со сборной Южной Кореи.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Группа A. 1-й тур
Россия – Сербия – 30:30 (16:16)