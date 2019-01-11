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Российский биатлонист Александр Логинов укрепил свои позиции в общем зачете Кубка мира после победы в спринте на четвертом этапе в немецком Оберхофе, сообщает «Советский спорт».

В активе россиянина 372 очка. Лидирует норвежец Йоханнес Бе (482 балла). На третьей строчке находится французский биатлонист Мартен Фуркад (299).

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки в Оберхофе.

Ранее сообщалось, что россиянин выиграл первое золото на Кубке мира по биатлону за десять месяцев.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачет. Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 482

2. Александр Логинов (Россия) — 372

3. Мартен Фуркад (Франция) — 299