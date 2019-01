Овечкин после матча подарил свою клюшку юной болельщице

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз» отдал свою клюшку юной болельщице, поддерживающей столичную команду, сообщает «Советский спорт».

По пути в раздевалку хоккеиста чуть не «разобрали» на сувениры фанаты. Александр не стал жадничать и подарил свою клюшку юной болельщице команды. Этом подарку также очень сильно обрадовалась мама счастливицы.

Напомним, матч «Вашингтона» и «Бостона» состоялся на арене «Ти-Ди Гарден» в столице штата Массачусетс. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:2. Российский нападающий забросил в противостоянии две шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в пустые ворота.

When you finally get the present you've been asking for and your mom is more hyped than you are #Gr8 pic.twitter.com/LcWI5h0Avr