Пакьяо: если Мейвезер вернется, то реваншу быть

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Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо оценил возможность второго поединка между ним и американцем Флойдом Мейвезером, передает «Советский спорт».

«Если Флойд вернется в бокс, то реваншу быть. Если он захочет провести повторный поединок, то он его и получит, так что решение за ним», — приводит слова спортсмена BoxingScene.

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Пакьяо отметил, что сейчас он сосредоточен на встрече с Эдриеном Бронером и пока не думает о следующем поединке.

«Я не буду недооценивать Эдриена или воспринимать его как легкую преграду», — добавил он.

Ранее боксер Александр Поветкин прокомментировал слова британца Диллиана Уайта о том, что россиянин боится выходить против него на бой.