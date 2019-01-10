РПЛ выдвинула Дюкова на пост президента РФС

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10 января прошло заседание общего собрания Российской Премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

На нем было решено выдвинуть кандидатом в президенты Российского футбольного союза (РФС) председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова, информирует официальный сайт РПЛ.

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В декабре кандидатура Дюкова была поддержана несколькими субъектами России.

19 декабря пост главы РФС покинул Виталий Мутко. Он возглавил организацию в 2005 году. 24 ноября 2009 года на внеочередной конференции организации исполком Союза утвердил его отставку. В 2015-м он был вновь избран президентом РФС. Через год об был переизбран на четырехлетний срок.

Функционер был пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом от Олимпиады в декабре 2017 года из-за обвинений в допинговых махинациях во время Игр в Сочи — 2014.

Выборы главы РФС пройдут 22 февраля.

Ранее заместитель главы комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что не планирует выдвигать кандидатуру на выборы главы Российского футбольного союза (РФС).