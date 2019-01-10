Панарин ответил на предложение пожизненного запаса водки за продление контракта

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отреагировал на обращение одного из баров города, который предложил пожизненный запас водки за продление контракта с командой, передает «Советский спорт».

«Коламбус», вы не перестаете удивлять меня. Спасибо за это великолепие. Теперь у меня есть место, где пообедать», — написал Панарин в инстаграме.

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Также хоккеист поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли соглашаться.

Один из баров города разместил рекламный плакат с обращением к хоккеисту и призвал фанатов «Коламбуса» использовать хэштег #StayThirstyPanarin.

В июле 2019 года Панарин может стать неограниченно свободным агентом.