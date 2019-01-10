Панарин ответил на предложение пожизненного запаса водки за продление контракта
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отреагировал на обращение одного из баров города, который предложил пожизненный запас водки за продление контракта с командой, передает «Советский спорт».
«Коламбус», вы не перестаете удивлять меня. Спасибо за это великолепие. Теперь у меня есть место, где пообедать», — написал Панарин в инстаграме.
Реклама
Также хоккеист поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли соглашаться.
Один из баров города разместил рекламный плакат с обращением к хоккеисту и призвал фанатов «Коламбуса» использовать хэштег #StayThirstyPanarin.
В июле 2019 года Панарин может стать неограниченно свободным агентом.