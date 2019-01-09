Игры Лиги чемпионов могут быть перенесены на выходные

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные, сообщает «Советский спорт».

Об этом проинформировал глава компании Dugout Эллиот Ричардсон.

По его словам, если матчи турнира будут перенесены на выходные, то игры национальных чемпионатов будут проводиться в середине недели.

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Такой план позволит разнести матчи ЛЧ по времени и охватить в трансляциях азиатский и американский рынки.

Стоит отметить, что сейчас матчи Лиги чемпионов играются во вторник и среду. Также президент УЕФА Александр Чеферин заявил о невозможности переноса игр.

Ранее сообщалось, что эксперт считает возможной победу «Ювентуса» в ЛЧ благодаря Роналду.