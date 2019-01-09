«Барселона» оскорбила президента «Тулузы»

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Президент «Тулузы» Оливье Садран раскритиковал руководство «Барселоны» после подписании предварительного соглашения с защитником французской команды Жан-Клером Тодибо, передает «Советский спорт».

«Барселона» повела себя так, как не подобает вести себя большому клубу. Это недопустимо. Они заявляют, что игрок перейдет в их состав 1 июля, однако никто понятия не имеет, что произойдет через шесть месяцев. Жизнь полна сюрпризов, иногда они не самые приятные. «Барселона» повела себя нагло и оскорбила нас. Это не очень вежливо по отношению к «Тулузе».

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Клуб имел право подписать соглашение с Тодибо с юридической точки зрения, но на «Тулузе» также лежит часть ответственности. Тодибо — хороший игрок, но у него совсем мало опыта. Не думаю, что «Барселона» — верный выбор для него», — цитирует Садрана L'Equipe.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» также был заинтересован в приобретении Тодибо.