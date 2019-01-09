«Спартак» объявил о переходе полузащитника «Ростова»

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Полузащитник Аяз Гулиев перешел из «Ростова» в московский «Спартак», передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, футболист подписал долгосрочный контракт с командой.

Гулиев является воспитанником «Спартака». В 2017 году он перешел на правах аренды в махачкалинский «Анжи», а в 2018 году 22-летний игрок подписал контракт с «Ростовом».

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В нынешнем сезоне Гулиев принял участие в шести матчах чемпионата России, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что зарплата футболиста в «Спартаке» составит €1,2 млн, а ростовский клуб получит в качестве компенсации €1 млн.