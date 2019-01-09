Три россиянки вышли во второй раунд квалификации Australian Open

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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка одержала победу над китаянкой Дуань Инъин со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Теннисистки находились на корте два часа 23 минуты.

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Теперь россиянке предстоит встреча с голландкой Бибиан Схофс.

Соотечественница Вихлянцевой также провела удачную игру, одолев австралийку Габриэллу Да Силву Фик со счетом 6:4, 4:6, 6:3. В следующем матче она сразится с чешкой Каролиной Муховой.

Еще одна россиянка Ольга Дорошина уступила японке Мисаки Дои со счетом 3:6, 3:6. В то время как теннисистка Анна Калинская нанесла поражение голландке Кирин Лемуан (16:14) и обеспечила себе участие в следующем матче против лидера встречи Деяна Раданович (Сербия) — Виталия Дьяченко (Россия).

Ранее сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Дохе.