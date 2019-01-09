Три россиянки вышли во второй раунд квалификации Australian Open
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, сообщает «Советский спорт».
Спортсменка одержала победу над китаянкой Дуань Инъин со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Теннисистки находились на корте два часа 23 минуты.
Теперь россиянке предстоит встреча с голландкой Бибиан Схофс.
Соотечественница Вихлянцевой также провела удачную игру, одолев австралийку Габриэллу Да Силву Фик со счетом 6:4, 4:6, 6:3. В следующем матче она сразится с чешкой Каролиной Муховой.
Еще одна россиянка Ольга Дорошина уступила японке Мисаки Дои со счетом 3:6, 3:6. В то время как теннисистка Анна Калинская нанесла поражение голландке Кирин Лемуан (16:14) и обеспечила себе участие в следующем матче против лидера встречи Деяна Раданович (Сербия) — Виталия Дьяченко (Россия).
Ранее сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Дохе.