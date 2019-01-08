Агент Еременко назвал странным расторжение контракта со «Спартаком»

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Агент полузащитника Романа Еременко Марко Трабукки высказался относительно расторжения московским «Спартаком» контракта с его клиентом, передает «Спорт-Экспресс».

Специалист не знал о решении красно-белых.

«Конечно, для нас стало это неожиданностью. Сегодня сразу после медосмотра юрист «Спартака» сообщил Роману, что клуб решил разорвать контракт. Роман успешно прошел медосмотр. На тесте по выносливость он пробежал на километр больше Зобнина — одного из самых выносливых игроков чемпионата», — отметил Трабуки.

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Также он поставил под вопросы некоторые моменты данной ситуации.

«Это, безусловно, очень странная история. Понятно, что прекращение трудовых отношений — право клуба, ведь в договоре игрока была предусмотрена подобная возможность до 31 января как по инициативе футболиста, так и «Спартака». Поэтому москвичи действовали в правовом поле, но время уведомления нас удивило. Решение принято явно не сегодня, зачем тогда просить парня проходить медосмотр?» — поделился мнением агент.

Напомним, что Еременко перешел в столичный клуб только в августе 2018 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вскоре перейдет в самарские «Крылья Советов».