«Металлург» одолел «Адмирал» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Максим Матушкин, Мэтт Эллисон, Денис Платонов. У «Адмирала» шайбу забросил Денис Вихарев. Защитник Матушкин и форвард Мэтт Эллисон набрали по два очка.
Ранее вратарь петербургского СКА Магнус Хелльберг был признан лучшим голкипером 17-й недели КХЛ.
КХЛ. Реугялрный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
1:0 — Матушкин (Мозякин, Эллисон) — 08:16
1:1 — Вихарев (Козловский, Бутузов) — 19:26
2:1 — Эллисон (Тимкин, Матушкин) — 27:03
3:1 — Платонов (Кулемин) — 59:50