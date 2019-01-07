Новый хавбек «Краснодара» Олссон попрощался с бывшим клубом

Полузащитник Кристоффер Олссон, который перешел в «Краснодар», попрощался со шведским АИК, передает «Советский спорт».

Хавбек выступал за стокгольмскую команду с 2017 года.

«Я провел два потрясающих года в АИК и добился большого прогресса как футболист и как личность. И не было ничего лучше завоевания чемпионского титула в прошлом году. Я буду всегда невероятно благодарен за возможность, которую мне предоставили в АИК. За любовь, которую мне дал клуб, за поддержку болельщиков, игроков и руководства. Большое спасибо», — цитирует Олссона пресс-служба иностранного клуба.

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В прошедшем сезоне футболист исполнил пять голевых передач, став лучшим игроком чемпионата Швеции.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов отдать за игрока молодежной сборной Нидерландов €10 млн.