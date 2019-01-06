Теннисист Медведев проиграл Нисикори в финале турнира в Брисбене
Российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю Японии Кэю Нисикори в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене, передает ТАСС.
Встреча завершилась победой девятой ракетки мира со счетом 6:4, 3:6, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут.
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Призовой фонд турнира в австралийском городе составил $527 880.
Теннис. Брисбен. Мужчины. Финал
Кей Нисикори (Япония) — Даниил Медведев (Россия) — 6:4, 3:6, 6:2