Норвежский лыжник извинился за оскорбление российских спортсменов

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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд извинился перед российскими коллегами за то, что назвал их «тупыми как пробка», передает «Советский спорт».

В 15-километровой гонке, состоявшейся в рамках шестого этапа «Тур де Ски», Холлунд занял седьмое место. По завершении соревнований норвежец поразился, что четверо российских лыжников вступили в борьбу лишь на последнем круге, когда узнали, что Сергей Устюгов начал отставать.

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«Хотел бы извиниться перед российскими лыжниками за неуместный комментарий в СМИ после масс-старта. Он получился немного «неуклюжим». Ребята, вы хороши и делайте гонки захватывающими для нас, норвежцев», — написал лыжник в своем инстаграме.

Победу в гонке одержал другой норвежец — Йоханнес Клебо, опередивший итальянца Франческо Де Фабиани и россиянина Александра Большунова.