Комиссия спортсменов МОК ожидает от WADA решительных действий против России
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) ожидает от Всемирного антидопингового агентства (WADA) решительных действий в отношении Российской антидопинговой агентства (РУСАДА) из-за пропуска срока предоставления данных Московской лаборатории, передает «Советский спорт».
«Как члены комиссии спортсменов МОК, мы крайне разочарованы и обеспокоены тем фактом, что РУСАДА пропустила срок 31 декабря 2018 года, чтобы передать данные Московской лаборатории WADA.
Ожидаем, что комитет по соответствию WADA на своем заседании 14 и 15 января 2019 года вынесет соответствующие рекомендации исполкому организации в свете своего решения от сентября 2018 года. Эти рекомендации должны привести к решительным мерам и действиям», — приводит заявление комиссии спортсменов официальный сайт МОК.
Ранее сообщалось, что 16 стран требуют немедленного принятия решения по РУСАДА.