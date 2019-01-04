Комиссия спортсменов МОК ожидает от WADA решительных действий против России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/739/11979739/RUSADA-pic905-895x505-6925.jpg">

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) ожидает от Всемирного антидопингового агентства (WADA) решительных действий в отношении Российской антидопинговой агентства (РУСАДА) из-за пропуска срока предоставления данных Московской лаборатории, передает «Советский спорт».

«Как члены комиссии спортсменов МОК, мы крайне разочарованы и обеспокоены тем фактом, что РУСАДА пропустила срок 31 декабря 2018 года, чтобы передать данные Московской лаборатории WADA.

Реклама

Ожидаем, что комитет по соответствию WADA на своем заседании 14 и 15 января 2019 года вынесет соответствующие рекомендации исполкому организации в свете своего решения от сентября 2018 года. Эти рекомендации должны привести к решительным мерам и действиям», — приводит заявление комиссии спортсменов официальный сайт МОК.

Ранее сообщалось, что 16 стран требуют немедленного принятия решения по РУСАДА.