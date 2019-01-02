Экс-форвард «Сибири» может попасть в тюрьму из-за наркотиков

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Нападающий «Филадельфии Флайерз» и сборной Финляндии Йори Лехтеря был обвинен в покупке наркотиков, сообщает «Советский спорт».

По информации Reuters, бывший игрок «Сибири» купить восемь грамм наркотиков в одном из финских клубов прошлым летом.

Суд состоялся 1 января, однако сам хоккеист на заседании не присутствовал. Сторона обвинения требовала отправить игрока в тюрьму на пять лет.

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В сентябре прошлого года Лехтеря также был подозреваемым в торговле наркотиками. Финн входил в группу, которая занималась распространением двухкилограммовой партии кокаина.

«Как я утверждал с самого начала, эти обвинения против меня являются ложными. Я собираюсь уточнить все детали по данному делу. Никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет до конца разбирательств», — заявил Лехтеря.

Ранее сообщалось, что в Китае будут сажать в тюрьму за употребление допинга.