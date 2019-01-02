Главный тренер «Барселоны» может покинуть команду летом

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не исключил возможность, что покинет каталонский клуб летом 2019 года, передает «Советский спорт».

Специалист возглавляет команду с 2017 года. «Барселона» под его руководством завоевала чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В нынешнем сезоне «Барселона» в Ла Лиге идет на первом месте после 17 туров. Нынешний контракт Вальверде истекает летом 2020 года.

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«Я не знаю, что буду делать в следующем сезоне. Это футбол. Может произойти все что угодно, никогда не загадываю наперед.

Два месяца — это очень долгий срок. Если не выигрываешь лигу, все обращают внимание на тренера, потому что это так принято. Я стараюсь выполнить поставленные задачи, так что давайте посмотрим.

Каждый день происходит что-то, с чем так или иначе приходится сталкиваться. У всех нас есть общая цель: чтобы клуб работал и рос с каждым днем, чтобы мы играли хорошо и люди были счастливы», — сказал Вальверде в интервью клубному телевидению.

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