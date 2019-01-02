Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне
Российская теннисистка Мария Шарапова сумела выйти в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, сообщает «Советский спорт».
В матче Шарапова игра против представительницы Китая Синьюй Ван, которая отказалась от продолжения поединка при счете 7:6 (7:4), 2:5. Игра длилась 1 час 47 минут.
Реклама
В матче четвертьфинала турнира Шарапова встретится с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) — Екатерина Александрова (Россия).
Действующей чемпионкой турнира в Шэнчьжэне является румынская теннисистка Симона Халеп.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее российская теннисистка Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне.