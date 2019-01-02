Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Мария Шарапова сумела выйти в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, сообщает «Советский спорт».

В матче Шарапова игра против представительницы Китая Синьюй Ван, которая отказалась от продолжения поединка при счете 7:6 (7:4), 2:5. Игра длилась 1 час 47 минут.

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В матче четвертьфинала турнира Шарапова встретится с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) — Екатерина Александрова (Россия).

Действующей чемпионкой турнира в Шэнчьжэне является румынская теннисистка Симона Халеп.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее российская теннисистка Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне.