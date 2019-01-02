Капитан сборной России отметил важность победы над Канадой

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Капитан молодежной сборной России Клим Костин прокомментировал победу над командой Канады (2:1) в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею, передает Sport24.

Также капитан поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча против команды Словакии.

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«Новый год отметили со стаканом сока, поздравили друг друга и все, готовимся к следующей игре.

Выиграть у канадцев всегда, из года в год, очень важно. Это большая битва. Такая победа добавляет уверенности. Ты проверяешь команду на прочность. Это помогает.

Всегда есть еще над чем поработать. Какие-то помарки были в нашей игре, а так, в принципе, коллектив отличный и все нормально.

Словаков хорошо мы не знаем. Мы не смотрели их игры, но думаю, этим займутся наши тренеры, разберут их игру и подготовят нас. Недооценки соперника никакой не может быть, так как уже не одна команда преподнесла сюрприз более сильным командам на этом турнире, так что недооценки не должно быть», — заявил хоккеист.

Ранее экс-форвард потерял золотую медаль МЧМ-95 после матча России и Канады.