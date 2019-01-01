Известный хоккеист отметил индивидуальное мастерство россиян в матче с Канадой

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал победу сборной России над Канадой на молодежном чемпионате мира, передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. Эта победа позволила России выйти из группы с первого места.

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«Шикарные впечатления, еще сама вывеска матча. Для нас соперник номер один — канадцы, и для канадцев то же самое. Две большие державы плюс полный стадион, радостно победить в этом противостоянии. Канадцы начали очень аккуратно, но побаивались наших индивидуально сильных игроков, было видно, что напряжены и те, и другие.

Первый период, несмотря на пропущенный гол, мы провели так, как нужно. Было понятно, что во втором и третьем периоде наши прибавят в уверенности. По скоростям в первом периоде не уступали. Шайба же, которую забили канадцы, больше несчастный случай», — заявил Бадюков.

Ранее экс-тренер сорной России по хоккею отметил работу тренерского штаба.