Адвокат Кокорина пожелала футболисту не терять веры в людей

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Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, поздравила своих подзащитных с наступающим Новым годом, передает «Советский спорт».

«Ребята, Александр и Кирилл Кокорины, пусть вместе с этим годом уйдет все плохое и останется в прошлом. Будьте сильными, не теряйте веру в людей. В эту новогоднюю ночь хочется пожелать вам терпения. Всем, кто поддерживал и поддерживает ребят, и меня, спасибо за сопереживания и веру!

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Пусть ваши сердца остаются такими же добрыми и светлыми, и пусть Господь всегда слышит Ваши молитвы, пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты. С Новым 2019 годом, с новым счастьем, с новыми надеждами и новыми успехами», — написала Стукалова в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Кокорин не сможет принять участие в футбольном матче.