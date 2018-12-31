Норвежский лыжник высказался о допинге в российском спорте

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Шведский лыжник Калле Хальфварссон прокомментировал победу россиянина Сергея Устюгова в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе, передает «Советский спорт».

«Я был удивлён, что Устюгов неожиданно вернулся в такую хорошую форму», — цитирует спортсмена VG.

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Хальфварссон также надеется, что российский спортсмены не нарушают антидопинговые правила.

«У россиян было много проблем с допингом, поэтому понятно, что доверие к ним подорвано. Тем не менее мы должны уважать тех, с кем соревнуемся, и надеяться, что те, кто выступает здесь, чисты», — сказал Хальфварссон.

Ранее норвежские СМИ отреагировали на победы российских лыжников статьей о допинге.