Устюгов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км на «Тур де Ски»
Российский спортсмен Сергей Устюгов на лыжной многодневке «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия) выиграл индивидуальную гонку на 15 км «коньком» .Третий результат показал еще один россиянин Александр Большунов. Второе место осталось за норвежцом Сименом Хегстад Крюгером, сообщает «Советский спорт».
«Тур де Ски». Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км, свободный стиль
1. Сергей Устюгов (Россия) – 30.34,1
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +12,2
3. Александр Большунов (Россия) – +21,9
4. Андрей Мельниченко (Россия) – +27,4
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – +28,0
6. Клемен Парисс (Франция) – +30,1
7. Денис Спицов (Россия) – +33,7
8. Калле Халварссон (Швеция) – +43,0
9. Флориан Нотц (Германия) – +44,9
10. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +45,2…
18. Евгений Белов (Россия) – +58,3
Ранее россиянка Наталья Непряева на лыжной многодневке «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия) заняла первое место в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.