Макгрегор сделал прогноз на предстоящий турнир UFC

<img src="//img.gazeta.ru/files3/141/12022141/RTX6E1UL-pic905-895x505-33286.jpg">

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал, чего ждет от предстоящего турнира UFC 232, передает «Советский спорт».

Турнир пройдет в Инглвуде, штат Калифорния, в ночь с 29 на 30 декабря.

«Жду с нетерпением начала турнира UFC 232, отличный состав участников собрался! Много любопытных боев и куча интересных сюжетов. Нас ждет настолько серьезные бои, насколько это вообще возможно», — написал Макгрегор в своем твиттере.

Реклама

Главным боем вечера станет поединок за вакантный титул в полутяжелом весе между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном. В со-главном событии вечера Кристиана Жустину проведет бой с Амандой Нуньес за титул в женском полулегком весе.

Ранее сообщалось, что россиянин продлил контракт с UFC.