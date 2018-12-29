Ягудин рассказал о виновных в неудачах Загитовой и Медведевой

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о том, кого считает виновным в неудачах фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, передает «Советский спорт».

Он обвинил СМИ в том, что журналисты негативно влияют на результаты спортсменок.

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«Они же еще именно девочки — одной 16 лет, другой — 19. Дайте им спокойно работать», — заявил он в в интервью YouTube-каналу «Неспортивное поведение».

Стоит отметить, что на прошедшем чемпионате России Медведева заняла седьмое место, а Загитова расположилась на пятой строчке.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своими впечатлениями от чемпионата России, который прошел в Саранске.