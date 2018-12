Определилась соперница Шараповой на турнире в Шэньчжэне

Российская теннисистка Мария Шарапова встретится с представительницей Швейцарии Тимей Бачински в первом раунде Открытого чемпионата Шэньчжэня, сообщает «Советский спорт».

Это стало известно по итогам жеребьевки. Среди остальных российских теннисисток Екатерина Александрова сыграет со словенкой Далилой Якупович, Евгения Родина выступит против Зарины Дияс из Казахстана, соперницей Анастасией Павлюченковой стала румынка Ана Богдан, а Вера Звонарева проведет матч с Луксик Кумкхум из Таиланда.

Реклама

Еще одна теннисистка из России, Анна Блинкова, начнет турнир с квалификационного раунда.

Турнир пройдет с 31 декабря по 6 января.

Ранее сообщалось, что Шарапова вошла в список кандидатов в сборную России.

Main draw @ShenzhenOpenWTA, where Aryna Sabalenka and Caroline Garcia are the top seeds.



Maria Sharapova and Timea Bacsinszky will play in 1R, as will Wang-Riske, Jabeur-Zhang.



Projected QFs: Sabalenka-Sharapova, Ostapenko-Zhang, Wang-Zheng, Garcia-Pavlyuchenkova. pic.twitter.com/DhfajdV0ve