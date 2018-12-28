«Металлург» проиграл финской «КалПе» на Кубке Шпенглера
Магнитогорский «Металлург» уступил финской «КалПе» со счетом 0:1 в матче международного клубного турнира Кубок Шпенглера, передает «Советский спорт».
Единственную шайбу в овертайме провел 30-летний нападающий Томми Йокинен.
Кубок Шпенглера. Групповой этап. Давос (Швейцария)
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«Металлург» (Магнитогорск) — «КалПа (Куопио) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Йокинен (Риссанен, Лескинен) — 62:47
«Магнитка» заняла второе место в группе, «КалПа» — первое, чешский «Оцеларжи Тршинец» — третье. Соперник уральцев по четвертьфиналу определится позже. Матч пройдет 29 декабря. Турнир завершится 31 декабря.