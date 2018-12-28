СМИ: «Зенит» и «Ростов» поборются за игрока сборной Румынии

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Нападающий сборной Румынии Джордже Цукудян попал в сферу интересов «Ростова», петербургского «Зенита» и французского «Лиона», передает «Советский спорт».

По данным GSP, сине-бело-голубые предлагают за игрока €4 миллиона, а «Лион» — шесть. Руководство «Клужа» подтвердило информацию о предложениях по трансферу Цукудяна и сообщило о желании заработать от €8 миллионов на этом переходе.

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27-летний Цукудян выступал за бухарестское «Динамо», льежский «Стандард», «Стяуа», «Чарльтон». В текущем сезоне он забил 13 голов в 19 матчах чемпионата Румынии. Также на его счету три мяча в девяти играх за сборную.

Ранее бельгийский агент Сантуш Верхулст сообщил, что бразильский нападающий «Брюгге» Вэсли Мораес может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.