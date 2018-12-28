У российского тренера обнаружено онкологическое заболевание

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На официальном сайте Футбольной национальной лиги (ФНЛ) появились банковские реквизиты для сбора средств российскому тренеру Леониду Ткаченко, сообщает «Советский спорт».

У 65-летнего специалиста обнаружили онкологическое заболевание.

«Недавно у Леонида Ивановича было диагностировано онкологическое заболевание. Ему уже провели операцию в Санкт-Петербурге. А сейчас тренеру предстоит долгий и финансово затратный процесс реабилитации. Подключимся и мы!» — написано на сайте ФНЛ.

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Леонид Ткаченко работал главным тренером калининградской «Балтики», саратовского «Сокола», махачкалинского «Анжи» и многих других клубов.

Ранее Геркус объявил об уходе из «Локомотива».