Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ
Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Форвард отличился голом и ассистентским хет-триком в матче против «Филадельфии Флайерз» (6:5 ОТ).
Теперь в активе Кучерова 61 (17+44) очко в нынешнем регулярном чемпионате.
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Ближайшими преследователями россиянина в рейтинге являются игроки «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен и Натан Маккиннон.
Ранее «Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу у «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.