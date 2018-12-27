Адвокат Мамаева подтвердил, что его клиент согласен сыграть в футбол в СИЗО

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подтвердил, что его клиент готов принять участие в матче в московском СИЗО-2 «Бутырка», в котором он находится под арестом.

Также в следственном изоляторе пребывают форвард «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий.

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По словам Бушманова, Мамаев достаточно позитивно отнесся к этой затеи.

«Достоверно могу утверждать, что Мамаеву поступало предложение поучаствовать в футбольном матче, как от Общественной наблюдательной комиссии, так и от руководства СИЗО. Вчера встретился с Павлом, он подтвердил, что принял предложение сыграть и в целом достаточно позитивно относится к этой идее.

Вопрос проведения встречи согласован с ФСИН. Правда, понадобится разрешение от следователя, если помимо Павла на поле выйдут и другие обвиняемые по тому же делу — то есть, Кокорины или Протасовицкий. Полагаю, что это, скорее, формальность, препятствий возникнуть не должно. Не думаю, что следователь станет возражать, учитывая, что вчера объявили о завершении расследования», — цитирует Мамаева «СЭ».

Братья Кокорины вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым заключены под стражу за обвинение в избиении трех людей 8 октября. Недавно суд продлил им арест до 8 февраля 2019 года.

Ранее стало известно, что футбольный матч с участием Кокорина и Мамаева в СИЗО состоится после Рождества.