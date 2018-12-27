Промес хочет вернуться в «Спартак»

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Полузащитник «Севильи» голландец Квинси Промес может вернуться в московский «Спартак», сообщает «Чемпионат.com».

Вполне возможен вариант, при котором футболист сборной Нидерландов перейдет в стан красно-белых на правах аренды до конца нынешнего сезона. Испанский клуб готов отпустить хавбека, при этом сам Промес заинтересован в трансфере.

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В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел в составе «Севильи» 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. С командой футболист стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что бывший тренер красно-белых пнул бутылку в фаната противников.