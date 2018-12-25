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Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал информацию о проблемах с сердцем, передает «Советский спорт».

25 декабря биатлонист на специальной пресс-конференции объявил о завершении спортивной карьеры.

«Скажу честно: да, определенные проблемы со здоровьем были, в том числе и с сердцем, но с ними я справился. Главная причина моего ухода не в этом.

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С такой политической обстановкой в мировом спорте и с таким настроем я не смогу добиться высоких результатов. Лучше мне уйти сейчас, чем занимать какие-то места позади», — сказал Шипулин.

Биатлонист в нынешнем сезоне пропустил этапы Кубка мира в Поклюке, Хохфильцене и Нове-Место.

Шипулин является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовым призером Олимпиады-2010 в данной дисциплине, чемпионом мира 2017 года в эстафете, шестикратным призером чемпионатов мира. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов.

Ранее спортсмен высказался о своем будущем после завершения карьеры.