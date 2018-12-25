Шипулин высказался о своем будущем после завершения карьеры

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Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что пока не думал о своем будущем, передает «Советский спорт».

25 декабря биатлонист на специальной пресс-конференции объявил о завершении спортивной карьеры.

29 декабря Шипулин примет участие в «Рождественской гонке», которая пройдет в немецком Гильзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке-04».

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«Очень счастлив, что в этом году получится отпраздновать Новый год в России. Больше десяти лет не отмечал этот праздник в своей стране. 1 января у отца юбилей – 60 лет, 31 декабря у них с мамой коралловая свадьба — 35 лет.

Так что после моей последней гонки я подумаю о том, как создать хороший праздник для своей семьи.

И уже 8 или 9 января я буду думать над своим будущим. Пока хочется отдохнуть. Решение о завершении карьеры я принял не так давно, так что мысли о том, чем заниматься дальше, еще размытые», – сказал Шипулин.

Биатлонист в нынешнем сезоне пропустил этапы Кубка мира в Поклюке, Хохфильцене и Нове-Место.

Шипулин является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовым призером Олимпиады-2010 в данной дисциплине, чемпионом мира 2017 года в эстафете, шестикратным призером чемпионатов мира. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов.