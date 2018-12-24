СМИ: хоккеисты «Салавата» подрались в раздевалке
Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» нападающий Владимир Ткачев и защитник Григорий Панин подрались в раздевалке после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива», передает «Спорт-Экспресс».
24 декабря клуб из Башкортостана дома уступил ярославцам со счетом 3:4 ОТ. Владимир Ткачев в этой встрече сделал голевую передачу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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После этого поражения «Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Ранее сообщалось, что форвард СКА пропустит ближайший матч из-за дисквалификации.