«Локомотив» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» дома проиграл ярославскому «Локомотиву» — 3:4, передает «Советский спорт».
Победу гостям в овертайме принес 21-летний нападающий Денис Алексеев. Хет-трик в составе хозяев оформил Захар Арзамасцев.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
0:1 — Апальков (Накладал, Кронвалль) — 04:20 (5×4)
1:1 — Арзамасцев (Ткачев, Хохряков) — 16:54 (5×4)
1:2 — Иванов (Санников, Аверин) — 35:56
1:3 — Козун — 41:59
2:3 — Арзамасцев (Коледов, Кугрышев) — 44:15
3:3 — Арзамасцев (Бурмистров) — 50:21
3:4 — Алексеев — 60:52 (ОТ)
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, «Салават» — шестой на «Востоке».
Ранее «Барыс» обыграл «Адмирал».