Голкипер «Коламбуса» Бобровский вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ

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Форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» (5:3) финский хоккеист оформил дубль и отдал две голевые передачи.

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Вторым стал российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский. Во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) вратарь отразил 39 бросков и оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне. Бобровский лидирует в НХЛ по количеству сухих матчей за последние три сезона.

Третьей звездой признан форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, отдавший результативный пас в матче против «Аризоны Койотс» (3:4). Канадец вышел на десятое место в истории НХЛ по этому показателю.