Российский боксер Коробов проиграл бой за титул WBC
Российский боксер Матвей Коробов в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC) проиграл американцу Джермаллу Чарло, сообщает «Советский спорт».
Поединок завершился единогласным решением судей — 119:108, 116:112, 116:112 в пользу спортсмена из США.
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Коробов проиграл второй бой в карьере, имея на счету 28 побед, и также во второй раз уступил чемпионский пояс сопернику.
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