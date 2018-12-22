На матче СКА и ЦСКА установлен рекорд посещаемости КХЛ
На матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и московским ЦСКа установлен новый рекорд, сообщает ТАСС.
Эта встреча стала самой посещаемой в КХЛ. На футбольном стадионе «Газпром-Арена» присутствует 67 770 человек.
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После двух периодов армейцы выигрывают со счетом 3:0.
Предыдущий рекорд принадлежал встрече финского «Йокерита» и СКА (3:4) 2 декабря 2017 года. Игра проходила в Хельсинки на «Хартвалл Арене» и собрала 17 645 зрителей.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал символическое вбрасывание перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и московским ЦСКА.