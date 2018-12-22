Младшего брата Джеррарда уволили за шутку в командном чате

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Английский клуб «Олдхэм» летом 2018 года разорвал контракт с защитником Энтони Джеррардом из-за шутки в командном чате в популярном мессенджере WhatsApp, сообщает «Советский спорт».

По словам руководства, футболист неудачно высказался о священном для мусульман месяце Рамадан. Сейчас младший брат известного футболиста Стивена Джеррарда выступает за английский «Карлайл». Футбольная ассоциация Англии (ФА) предупредила Джеррарда-младшего о недопустимости подобных высказываний и наказала его посещением курсов по повышению толерантности. При этом Олдхэм» посчитал это наказание мягким.

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«В свете недавних дебатов о расизме в футболе мы чувствуем, что этот уровень наказания недостаточен для поддержки тяжелой работы клубов по искоренению расизма в футболе», — цитирует заявление «Олдхэма» The Sun.

Сам Джеррард никак не прокомментировал решение ФА.

Ранее сообщалось, что Таиланд экстрадирует экс-игрока сборной Бахрейна.