Экспертам WADA не хватило времени в Москве
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не успели завершить работу по извлечению данных московской лаборатории, информирует «Советский спорт».
Специалисты работали в Москве с 18 по 20 декабря, сообщается в пресс-релизе организации. Согласно решению WADA от 20 сентября, они должны были проверить материалы, собранные московской антидопинговой лабораторией с 2011 по 2015 год. Однако привезенное оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Тем не менее комиссия напишет отчет, который будет рассмотрен 14-15 января 2019 года.
Доступ WADA к данным московской лаборатории — необходимое условие возвращения аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА). При этом российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы.
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