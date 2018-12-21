Экспертам WADA не хватило времени в Москве

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Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не успели завершить работу по извлечению данных московской лаборатории, информирует «Советский спорт».

Специалисты работали в Москве с 18 по 20 декабря, сообщается в пресс-релизе организации. Согласно решению WADA от 20 сентября, они должны были проверить материалы, собранные московской антидопинговой лабораторией с 2011 по 2015 год. Однако привезенное оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Тем не менее комиссия напишет отчет, который будет рассмотрен 14-15 января 2019 года.

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Доступ WADA к данным московской лаборатории — необходимое условие возвращения аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА). При этом российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы.

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