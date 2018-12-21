Медведева прокомментировала свое 14-е место в короткой программе
Фигуристка Евгения Медведева не считает катастрофой свое 14-е место после короткой программы на чемпионате России в Саранске, передает ТАСС.
Спортсменка набрала 62,24 балла, уступив лидеру соревнований, Алине Загитовой, более 15 баллов.
«Я сделала для себя шаг вперед, мы с Брайаном Орсером уже обсудили и еще будем обсуждать это выступление, но я считаю, что никакой катастрофы для меня нет. Я ехала на чемпионат России с мыслями, что отбираюсь на чемпионат Европы и мира, и я рада этому. Но если у меня не получится отобраться, то у меня появится необходимое время, чтобы поработать над собой», — сказала Медведева в эфире Первого канала.
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Произвольная программа на чемпионате России состоится 22 декабря.