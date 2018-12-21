Эксперт назвала трагедией 14-е место Медведевой

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Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская считает трагедией выступление Евгении Медведевой в короткой программе на проходящем в Саранске чемпионате России, передает ТАСС.

Спортсменка набрала 62,24 балла, заняв 14-е место. Лидирует Алина Загитова (80,62). Второе место у Александры Трусовой. Алена Косторная — третья.

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«Это трагедия, больше я ничего по этой теме сказать не могу. Через полчаса после окончания проката нельзя говорить, поправимо это или нет. Говорю о том, что произошло сегодня», — сказала Чайковская.

Произвольную программу спортсменки покажут 22 декабря.

Ранее Медведева отказалась от общения с прессой после 14-го места.