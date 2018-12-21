Агент игрока «Саутгемптона»: с ЦСКА и «Спартаком» переговоров не было

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Агент нападающего английского «Саутгемптона» Маноло Габбьядини Сильвио Пальяри прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны московских «Спартака» и ЦСКА, передает «Чемпионат».

Специалист отметил, что российские клубы еще не обращались к нему по этому вопросу.

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«ЦСКА и «Спартак» хотят приобрести Маноло? Мне ничего об этом не известно. Нет никаких переговоров», — подчеркнул Пальяри.

27-летний Габбьядини в текущем сезоне чемпионата Англии забил один мяч в 12 матчах. Отметается, что конкуренцию отечественным клубам за его трансфер составят несколько команд из Италии.

Ранее клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сделал предложение по трансферу полузащитника шведского АИК Кристоффера Олссона.